Почему Карлос Сайнс отказался от предложения Audi? Барретто ответил

Почему Карлос Сайнс отказался от предложения Audi? Баррето ответилScuderia FerrariКорреспондент официального сайта Ф1 Лоуренс Барретто объяснил, почему Карлос Сайнс отказался от возможности стать пилотом Audi.
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