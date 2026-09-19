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«Сказ про то, как царь Петр арапа женил»: страсти, жены и семейные тайны 7 актеров фильма

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил»: страсти, жены и семейные тайны 7 актеров фильма

Музыкальная историческая драма Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» давно вошла в золотой фонд отечественного кино.

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