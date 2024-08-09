EKWB попала под следствие из-за задержек зарплат Словенский производитель сис...

EKWB попала под следствие из-за задержек зарплатСловенский производитель систем жидкостного охлаждения EKWB стал объектом расследования со стороны местной трудовой инспекции после того, как сотрудники компании пожаловались регулятору на задержки заработной платы.
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