Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Придурка в кишлак, у перевозчика забрать лицензию. Кстати, в нормальных мусульманских странах проблему с намазом реша..."Мы же не в мечет...
  • Надежда
    Предвыборная риторика, не стоит обращать внимания на балабольство дони)Суровый дядя Дональд
  • Юлия Юлия
    Как можно этих диких мастурбеков принимать во ВГИК?! Всему есть предел! Неужели их теперь не отчислят и не отправят н...Во ВГИКе студенты...

Суровый дядя Дональд

Суровый дядя Дональд

Трамп заявил, что якобы угрожал Путину ударом по центру Москвы. Когда подобный разговор состоялся между ними, экс-президент США, естественно, говорить не стал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Фадеев
А по нашим СМИ как и в первую его компанию вновь стараются волну добрых ожиданий и личной симпатии гнать - к прожжённому пиндосу этому и русофобу, шампанским холодильник опять зарядили. Пфуй!
Ответить
8 час.
Eduard
Не надо воспринимать в серьез однажды сказаное!
Ответить
5 час.
Надежда
Предвыборная риторика, не стоит обращать внимания на балабольство дони)
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх