Трамп заявил, что якобы угрожал Путину ударом по центру Москвы. Когда подобный разговор состоялся между ними, экс-президент США, естественно, говорить не стал.
Суровый дядя Дональд
Комментарии
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Михаил Фадеев
А по нашим СМИ как и в первую его компанию вновь стараются волну добрых ожиданий и личной симпатии гнать - к прожжённому пиндосу этому и русофобу, шампанским холодильник опять зарядили. Пфуй!
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8 час.
Eduard
Не надо воспринимать в серьез однажды сказаное!
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5 час.
Надежда
Предвыборная риторика, не стоит обращать внимания на балабольство дони)
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2 час.
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