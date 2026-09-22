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Целили в заводы и дома: ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией

Целили в заводы и дома: ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и ликвидировали 297 украинских беспилотников над РФ, сообщило 22 сентября Минобороны .

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