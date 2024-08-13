«Факел» уволил Черевченко, Альварес перешел в «Атлетико», «Барса» влетела 0:3 в Кубке Гампера, Винисиусу предлагают 1 млрд евро, «Интер» продлил Лаутаро и другие новости

Максим Комаров

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Динамо», сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС. Клуб попросил разобрать эпизод с неудалением полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля на 47-й минуте встречи за серьезное нарушение правил, а также момент с назначенным на 84-й минуте пенальти в ворота сине-бело-голубых.