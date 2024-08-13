«Факел» уволил Черевченко, Альварес перешел в «Атлетико», «Барса» влетела 0:3 в Кубке Гампера, Винисиусу предлагают 1 млрд евро, «Интер» продлил Лаутаро и другие новости

1. В Мир РПЛ случилась первая отставка сезона: «Факел» уволил Игоря Черевченко. Команда набрала 1 очко в 4 матчах чемпионата России.
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