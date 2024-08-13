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«Факел» уволил Черевченко, Альварес перешел в «Атлетико», «Барса» влетела 0:3 в Кубке Гампера, Винисиусу предлагают 1 млрд евро, «Интер» продлил Лаутаро и другие новости

«Факел» уволил Черевченко, Альварес перешел в «Атлетико», «Барса» влетела 0:3 в Кубке Гампера, Винисиусу предлагают 1 млрд евро, «Интер» продлил Лаутаро и другие новости

1. В Мир РПЛ случилась первая отставка сезона: «Факел» уволил Игоря Черевченко. Команда набрала 1 очко в 4 матчах чемпионата России.

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Комментарии
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Максим Комаров
Чего это Роман в Москве развил?!
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7 час.
Максим Комаров
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Динамо», сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС. Клуб попросил разобрать эпизод с неудалением полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля на 47-й минуте встречи за серьезное нарушение правил, а также момент с назначенным на 84-й минуте пенальти в ворота сине-бело-голубых.
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6 час.
Максим Комаров
По удалению Караскаля не поддержат, конечно. С пенальти куда интереснее.
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6 час.

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