«Чиксереда» со Скачковым, Таратухиным и Куляшом выиграла Эрсте лигу, где играют клубы из Румынии и Венгрии

«Чиксереда» со Скачковым, Таратухиным и Куляшом выиграла лигу Венгрии и Румынии. В финальной серии Эрсте лиги румынский клуб обыграл «Ференцварош» со счетом 4-1 (5:3 в пятом матче).
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