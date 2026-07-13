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Марине Мэйбри в спину прилетела кроссовка, метательницу удалили из игры

В концовке матча против «Торонто» центровая « Нью-Йорка » Джонквел Джонс потеряла кроссовку. Ее одноклубница, защитница Бетниджа Лейни-Хэмилтон, подобрала обувь и бросила ее в спину защитницы «Темпо» Марины Мэйбри.

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