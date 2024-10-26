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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль о 4:0: «Реал» начал уставать, а «Барса» чувствовала себя комфортно, поэтому мы поднажали. Видим себя лучшей командой и всегда стараемся это доказать»

«Команда очень довольна. В конце концов, это еще три очка в лиге. В момент празднования мне нравится просто наслаждаться моментом, и все.

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