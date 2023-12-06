Гинцбург: в ряд регионов поставят обновленный «Спутник V»

Некоторые регионы уже заключили контракты на поставки обновленной вакцины «Спутник V», до Нового года планируется наработать 600-700 тысяч доз вакцины, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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