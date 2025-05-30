Лавров предупреждает Европу: крах Германии и эскалация конфликта на Украине

Министр Сергей Лавров обратился к Европе с предупреждением о потенциальных угрозах. Он указал на риск втягивания в конфликты и эскалации украинского кризиса, подчеркнув, что Германия сняла ограничения на дальность ударов по России.
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