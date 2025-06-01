Пищевики предупредили о пересмотре цен на продукты

Продовольственные компании отреагировали на предложенные Минпромторгом поправки в закон о стандартизации, бизнес заявляет о серьезных рисках, среди которых есть и возможное повышение цен на продукты, включая социально значимые.
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