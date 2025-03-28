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Несекретные материалы

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Порт Индига: еще одно «окно» России в Азию

Порт Индига: еще одно «окно» России в Азию

В сентябре прошлого года мы уже рассказывали нашим читателям о железнодорожном маршруте «Баренцкомур», который должен связать город Сургут (ХМАО) с побережьем Баренцева моря.

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