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Нотариус сообщил о риске потерять квартиру из-за сдачи в аренду

Нотариус сообщил о риске потерять квартиру из-за сдачи в аренду

Арендодатели могут лишиться квартиры при сдаче ее в аренду, сообщил нотариус Николай Быстров. Эксперт заявил, что мошенники способны под видом договора предоставить собственнику на подпись соглашение на дарение жилища или документ о купле-продаже.

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