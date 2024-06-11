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Петербургский дневник

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В Павловском парке лечат мемориальные деревья

В Павловском парке лечат мемориальные деревья

Работы начали весной и завершат в течение июня В Павловском парке начали лечение двух 200-летних дубов: они были посажены на Придворцовой территории в честь рождения первых двух сыновей Александра и Константина у великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны, сообщили сегодня в пресс-службе музея-заповедника «Павловск».

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