В Павловском парке лечат мемориальные деревья

Работы начали весной и завершат в течение июня В Павловском парке начали лечение двух 200-летних дубов: они были посажены на Придворцовой территории в честь рождения первых двух сыновей Александра и Константина у великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны, сообщили сегодня в пресс-службе музея-заповедника «Павловск».