Запад будет помогать Украине, пока в Киеве правят марионетки Соединенных Штатов. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший руководитель украинского правительства Николай Азаров.
Азаров: Запад будет помогать Украине, пока в Киеве правят марионетки США
Комментарии
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Надежда
Начиная со времен КуЧки 💩 на территории 404 не было вменяемого правительства, не продавшегося западу...
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9 час.
Eduard
Значит марионеток надо убрать!
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8 час.
Игорь Егоров
Пришло время уничтожения всей верхушки бандеровской Украины и любые игры по закону давно потеряли смысл, но в России готовы идти на жертвы и разрушения ради того, чтобы сохранить лицо справедливости.
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4 час.
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