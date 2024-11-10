Начиная со времен КуЧки 💩 на территории 404 не было вменяемого правительства, не продавшегося западу...

Игорь Егоров

Пришло время уничтожения всей верхушки бандеровской Украины и любые игры по закону давно потеряли смысл, но в России готовы идти на жертвы и разрушения ради того, чтобы сохранить лицо справедливости.