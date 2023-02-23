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Бронза и оружие музея в Лос-Анджелесе

Итак, сегодня у нас визит в Музей искусств округа Лос-Анджелес в штате Калифорния, США. На сегодня это самый крупный художественный музей в западной части страны, в котором ежегодно бывает более миллиона человек.

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