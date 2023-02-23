Бронза и оружие музея в Лос-Анджелесе

Итак, сегодня у нас визит в Музей искусств округа Лос-Анджелес в штате Калифорния, США. На сегодня это самый крупный художественный музей в западной части страны, в котором ежегодно бывает более миллиона человек.
Популярные статьи
- Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны
- Губернатор Флориды назвал Россию «показавшей себя как третьесортная военная держава»
- Польские активисты сорвали в Варшаве встречу с восхваляющей бандеровцев украинской писательницей Забужко
Свежие комментарии