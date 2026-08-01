Инвесткомпания Stifel назвала DexCom лучшей идеей в медтехе

Инвестиционная компания Stifel сохранила DexCom в статусе своей главной инвестиционной идеи в секторе медицинских технологий, отметив сильную отчетность за второй квартал 2026 года и благоприятные долгосрочные перспективы.
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