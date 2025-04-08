В МВД предупредили о схеме хакеров для взлома корпоративных систем

Хакеры придумали новую схему, чтобы атаковать машиностроительные предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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