В МВД предупредили о схеме хакеров для взлома корпоративных систем

Хакеры придумали новую схему, чтобы атаковать машиностроительные предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.