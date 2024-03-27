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В Калуге бывший сотрудник полиции избил правонарушителя

В Калуге бывший сотрудник полиции избил правонарушителя

В Калуге бывший сотрудник полиции избил мужчину. Об этом рассказали в Следственном комитете. Установлено, что в феврале 2022 года бывший сотрудник полиции на лестничной площадке одного из калужских домов нанес не менее двух ударов по голове правонарушителю.

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