Трамп требует проверить решения нефтяных компаний США по ценам на топливо

Дональд Трамп продолжает давление на крупнейшие нефтяные компании США из-за высоких цен на топливо. Президентская администрация потребовала от Министерства юстиции провести проверку возможных нарушений на нефтяном рынке после того, как стоимость бензина на американских заправках осталась значительно выше желаемого уровня, несмотря на снижение ряда затрат и рост прибыли крупнейших энергетических корпораций.