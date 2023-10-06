Автомобили Kaiyi российской сборки в октябре существенно подорожали: представлен обновленный прайс

Китайская марка Kaiyi, которая выпускает автомобили в России, внесла коррективы в прайс-листы. В актуальной линейке на настоящее время заявлено три модели, одна из которых появилась совсем недавно, но и ее затронуло подорожание, хотя в меньшей степени.