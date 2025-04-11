Аналитики объяснили важность метрик блокчейна в периоды высокой волатильности

Компания Amberdata выпустила вторую часть аналитического обзора How Do On-Chain Metrics Explain Bitcoin Volatility?, сосредоточенного на поведенческих сигналах участников крипторынка в периоды резких ценовых колебаний.
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