В Госавтоинспекции обратились к жителям с просьбой не садиться за руль самому в состоянии опьянения и не позволять это делать другим В Алтайском крае за неделю с 12 по 18 октября зарегистрировано три ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых четыре человека получили ранения, сообщает региональная Госавтоинспекция.
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