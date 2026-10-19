В Госавтоинспекции обратились к жителям с просьбой не садиться за руль самому в состоянии опьянения и не позволять это делать другим В Алтайском крае за неделю с 12 по 18 октября зарегистрировано три ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых четыре человека получили ранения, сообщает региональная Госавтоинспекция.