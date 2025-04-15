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Пронедра

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«Ферма» человеческих тел для науки: полигон с трупами, на которых криминалисты учатся раскрывать преступления

«Ферма» человеческих тел для науки: полигон с трупами, на которых криминалисты учатся раскрывать преступления

«Ферма» человеческих тел для науки: полигон с трупами, на которых криминалисты учатся раскрывать преступления Ольга БезродняяФермы трупов, или научные полигоны, создали ученые, чтобы криминалисты могли лучше узнать все тонкости разложения и применить их в работе.

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