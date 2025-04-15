«Ферма» человеческих тел для науки: полигон с трупами, на которых криминалисты учатся раскрывать преступления Ольга БезродняяФермы трупов, или научные полигоны, создали ученые, чтобы криминалисты могли лучше узнать все тонкости разложения и применить их в работе.