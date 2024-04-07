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Певица МакSим расстроилась из-за подарка от поклонника

Певица МакSим расстроилась из-за подарка от поклонника

Известная певица МакSим недавно получила необычный подарок от тайного поклонника. Курьер доставил ей роскошный букет белых роз, вкусный торт и ошеломительный бархатный футляр, наполненный драгоценностями.

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