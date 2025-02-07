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Федотов отразил 14 из 18 бросков «Вашингтона», пропустив 4+ шайбы в 7-й раз в сезоне. У него 11 поражений в 17 играх при 87,7% сэйвов

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч с «Кэпиталс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Российский вратарь «Флайерс» пропустил 4+ шайбы в 7-м матче из 17 в текущем сезоне (87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,26).

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