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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Представитель МОК: «Иногда страны настаивают на полном отстранении российских спортсменов. Мы осуждаем подобное вмешательство»

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд на сессии МОК в Мумбаи заявил, что организация сохраняет рекомендации по допуску россиян на международные соревнования в нейтральном статусе.

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