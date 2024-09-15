Политика как он...
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Политика как она есть

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NY Post: подозреваемый в покушении на Трампа поддерживал Киев

NY Post: подозреваемый в покушении на Трампа поддерживал Киев

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в деле о покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Флорида, ездил на Украину и поддерживал киевские власти, сообщает газета The New York Post.

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