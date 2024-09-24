Путешественник рассказал, что можно унести из отеля бесплатно, но некоторых список разозлил

Дмитрий Гурин

Покатался практически по всему "цивилизованному" (хотя не все так романтично) миру но вот если и было желание что то скоммуниздить, так это по настоящему хорошие банные халаты, не во всех но как я понимаю именно хорошие в достаточно дорогих номерах. И в них писали что эти халаты просьба не воровать а купить со скидкой как постояльцу в зависимости от срока проживания, в некоторых просто была надпись на упаковке что можно забрать после выезда или купить на ресепшене и т.д. Товарищи покупали пепельницы и подстаканники. Практически все как в ж/д вагонах в купе класса "СВ".