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TRENDYMEN

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Путешественник рассказал, что можно унести из отеля бесплатно, но некоторых список разозлил

Путешественник рассказал, что можно унести из отеля бесплатно, но некоторых список разозлил

Популярный блогер Эндрю Гриффин рассказал на видео, что можно забрать из гостиницы бесплатно и не опасаясь штрафов.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Покатался практически по всему &quot;цивилизованному&quot; (хотя не все так романтично) миру но вот если и было желание что то скоммуниздить, так это по настоящему хорошие банные халаты, не во всех но как я понимаю именно хорошие в достаточно дорогих номерах. И в них писали что эти халаты просьба не воровать а купить со скидкой как постояльцу в зависимости от срока проживания, в некоторых просто была надпись на упаковке что можно забрать после выезда или купить на ресепшене и т.д. Товарищи покупали пепельницы и подстаканники.  Практически все как в ж/д вагонах в купе  класса &quot;СВ&quot;.
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17 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
На путевки деньги нашли, а на халат нет
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3 час.

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