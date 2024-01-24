На границе ДНР с Ростовской областью дальнобойщик Александр Закутний обнаружил целую свалку с гуманитарной помощью, которая предназначалась русским военным.
КАЖДАЯ АРМЕЙСКАЯ АПТЕЧКА НА СЧЕТУ, А ИХ - ПОД БУЛЬДОЗЕР: СЛЁЗ НЕ СДЕРЖАЛИ ДАЖЕ БЫВАЛЫЕ МУЖИКИ
Комментарии
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Владимир Минаков
Бастрыкин - старшой по следствию, а судьи - совсем другая епархия, они на эти дознания плевать хотели - могут засудить, могут отпустить, всё зависит оттого, кому изъявит сочувствие и благосклонность ( как говорил ДПСник: " Хорошо дыхнёшь - отпущу"...
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4 час.
ВМ
Владимир Минаков
Ага... Волонтёры и фуру сами разгрузили, и бульдозер нашли, и бабло за работу ему дали... Вы в такое сами верите? А я - нет...
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4 час.
НЗ
Николай Зюзин
Донецк Луганск… ждуны конченые! Бульдозерист, начальник свалки твари последние. На фронт всех!!!
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4 час.
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