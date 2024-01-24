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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Андрей Тихонов
    Если директор ужкх имеет зарплату Миллера, ни каких тарифов не хватитНищие собственники
  • Елена Смирнова
    ну и дураки, что можно сказать, голову нужно иметь! проводница поступила правильно!!!Так почему же нет...
  • Елена Смирнова
    я считаю, что проводница абсолютна права! этот кот должен быть в переноске!!! да еще он в другой вагон зашел!   вот я...Так почему же нет...

КАЖДАЯ АРМЕЙСКАЯ АПТЕЧКА НА СЧЕТУ, А ИХ - ПОД БУЛЬДОЗЕР: СЛЁЗ НЕ СДЕРЖАЛИ ДАЖЕ БЫВАЛЫЕ МУЖИКИ

КАЖДАЯ АРМЕЙСКАЯ АПТЕЧКА НА СЧЕТУ, А ИХ - ПОД БУЛЬДОЗЕР: СЛЁЗ НЕ СДЕРЖАЛИ ДАЖЕ БЫВАЛЫЕ МУЖИКИ

На границе ДНР с Ростовской областью дальнобойщик Александр Закутний обнаружил целую свалку с гуманитарной помощью, которая предназначалась русским военным.

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Комментарии
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Владимир Минаков
Бастрыкин - старшой по следствию, а судьи - совсем другая епархия, они на эти дознания плевать хотели - могут засудить, могут отпустить, всё зависит оттого, кому изъявит сочувствие и благосклонность ( как говорил ДПСник: &quot; Хорошо дыхнёшь - отпущу&quot;...
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ВМ
Владимир Минаков
Ага... Волонтёры и фуру сами разгрузили, и бульдозер нашли, и бабло за работу ему дали... Вы в такое сами верите?  А я - нет...
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Николай Зюзин
Донецк Луганск… ждуны конченые! Бульдозерист, начальник свалки твари последние. На фронт всех!!!
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