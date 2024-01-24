КАЖДАЯ АРМЕЙСКАЯ АПТЕЧКА НА СЧЕТУ, А ИХ - ПОД БУЛЬДОЗЕР: СЛЁЗ НЕ СДЕРЖАЛИ ДАЖЕ БЫВАЛЫЕ МУЖИКИ

Владимир Минаков

Бастрыкин - старшой по следствию, а судьи - совсем другая епархия, они на эти дознания плевать хотели - могут засудить, могут отпустить, всё зависит оттого, кому изъявит сочувствие и благосклонность ( как говорил ДПСник: " Хорошо дыхнёшь - отпущу"...