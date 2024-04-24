Матвиенко: тема укрупнения регионов пока не стоит на повестке дня

Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Укрупнение регионов – это не самоцель, а вопрос эффективности страны, но подобные решения необходимо принимать только после тщательного анализа и с учетом мнения населения, на экспертном уровне эта тема постоянно обсуждается, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.