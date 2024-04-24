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Матвиенко: тема укрупнения регионов пока не стоит на повестке дня

Матвиенко: тема укрупнения регионов пока не стоит на повестке дня

Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Укрупнение регионов – это не самоцель, а вопрос эффективности страны, но подобные решения необходимо принимать только после тщательного анализа и с учетом мнения населения, на экспертном уровне эта тема постоянно обсуждается, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ПЕРЕГРУППИРОВКА, ИЛИ УКРУПНЕНИЕ РЕГИОНОВ - ЭТО ПЕРЕДЕЛ ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕ СОВСЕМ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА. НО ОНО ПРОИЗОЙДЁТ: ДЕНЬГИ НЕ ТРЕБУЮТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЯ 75 ЛЕТНЕЙ МАТВИЕНКО НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
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