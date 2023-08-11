Про ЦБ России и МВФ... или о чём врут крикуны за всё хорошее...

Георгий Корнев

Ты судя по твоим комментам считаешь, что бога за яйца схватил. Всё дифирамбы власти поёшь. А конструктивная критика бывает полезной. Пример как деньги перекачивали в США. Бюджетное правило которое предусматривало цену отсечки 40 долларов за баррель. Продал за 40, считай бюджет из 40 долларов. (При этом примерно 20 долларов себестоимость 20 в бюджет). Выросла цена на бирже 80 долларов за баррель -20 себестоимость. 20- бюджет (сумма 40), на остальные трейджерис покупали, т. е, поддерживали экономику США. С 3.1415962здили наши ЗВР., перестали на доходы от продажи нефти их фантики покупать, ввели потолок цен на покупку нефти из Росси (а как же друзья из ВТО, где рыночные механизмы?). Продаём её так называемым дружественным странам, вот только с большим дисконтом.