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Царьград

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ХАМАС требует от посредников давления на Израиль ради освобождения заключенных

ХАМАС требует от посредников давления на Израиль ради освобождения заключенных

ХАМАС призвало посредников усилить давление на Израиль, чтобы освободить палестинских заключенных. Это заявление поступило после освобождения очередной группы заложников.

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