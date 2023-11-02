В Белоруссии хотят перевести всю интернет-торговлю на безналичные платежи

Белорусские законодатели рассмотрят новую редакцию проекта закона о защите прав потребителей.Министерство антимонопольного регулирования Белоруссии (МАРТ) предлагает разрешить интернет-магазинам принимать от клиентов оплату только и исключительно в безналичной форме.
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