Для доступа к российской Арктике Китай хочет сделать Иртыш судоходным маршрутом

Вооружённые конфликты продемонстрировали высокую уязвимость ключевых международных судоходных путей.
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