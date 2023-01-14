Россияне предпочитают банкротства

В прошлом году количество судебных банкротств в России выросло в полтора раза (плюс 44,2 процента) — процедуру прошли 278,1 тысячи граждан физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), пишут «Известия» со ссылкой на данные проекта «Федресурс».