Женский футбол растет в цене

Рекордные телерейтинги чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии, скандал в сборной Испании с поцелуем федерации футбола и футболистки сборной, перепалка между Дональдом Трампом и игроками сборной США — женский футбол в последние месяцы остается в центре внимания.