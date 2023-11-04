Женский футбол растет в цене

Рекордные телерейтинги чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии, скандал в сборной Испании с поцелуем федерации футбола и футболистки сборной, перепалка между Дональдом Трампом и игроками сборной США — женский футбол в последние месяцы остается в центре внимания.
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