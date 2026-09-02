Мать пропавшей у Кипра русской женщины оценила её светлую натуру

30 августа 2026 года у берегов Кипра затонул паром FiloJet, на котором находилась семья из России. Одну русскую удалось спасти, другая числится пропавшей.
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