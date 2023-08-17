Военное обозрение

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В Красноярском крае задержали преступников, планировавших диверсии на станциях связи в закрытом городе

В Красноярском крае задержали преступников, планировавших диверсии на станциях связи в закрытом городе

На территории Красноярского края спецслужбами задержаны два человека, которые собирались устроить подрыв станций связи в закрытом городе Зеленогорске.

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