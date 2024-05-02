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В «Реале» допускают, что Куртуа сыграет в важнейших матчах в конце сезона (Relevo)

Бельгийский голкипер не играл с августа из-за разрыва крестообразной связки и травмы мениска.  Не исключено, что Куртуа примет участие в важнейших матчах «Реала» в этом сезоне, пишет Relevo.

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