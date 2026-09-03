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Царьград

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Захарова с иронией прокомментировала переезд центра Чубайса в хозпостройку

Захарова с иронией прокомментировала переезд центра Чубайса в хозпостройку

«Кто бы сомневался»: Захарова высмеяла новый юридический адрес центра Чубайса.Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала данные о юридическом переезде Центра исследований (ЦРИ), основанного в Израиле бывшим руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом.

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