Дошли до круга: как сыграют два лидера РПЛ

Первый круг чемпионата России по футболу завершится, пожалуй, его главным матчем. В рамках 15-го тура РПЛ состоится очная встреча двух безоговорочных лидеров турнира: петербургский «Зенит» сыграет дома с «Краснодаром».
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