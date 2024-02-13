ТАС: французский социолог Тодд предсказал неминуемый крах западной цивилизации

Лучший французский бестселлер: США — "нигилистическая империя" © AP Photo / Jose Luis Magana Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Соединенные Штаты ведут "либеральный мир" в пропасть, цитирует ТАС Эммануэля Тодда, автора книги "Поражение Запада".
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