Происшествия

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В Кузбассе полицейские выступили экспертами на региональном мероприятии по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде

С 29 ноября по 3 декабря 2021 года в Кемеровской области прошли интенсивы «Школа профилактики деструктивного поведения в молодежной среде».

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