Симеоне: «Времени на раскачку в матче с «Ливерпулем» не будет»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что времени на раскачку у его команды не будет.
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