Мечтала о том, чтобы родить от Киркорова и родила: Алла-Виктория и Мартин на самом деле дети Пугачевой?

В сети крутится много слухов о том, кто же стал биологической матерью детей Филиппа Киркорова. И если одни люди считают, что здесь абсолютно не в чем разбираться, ведь певец просто прибегнул к услуге суррогатного материнства, а врачи сами подобрали для него подходящую кандидатку на роль мамы, то другие не являются столь категоричными.