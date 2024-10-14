У японцев есть своя доморощенная русофобия

Автор этих строк уже обращал внимание на то, что обвинения Токио в том, он нагнетает русофобию и обрушивает различного рода, включая абсурдные, «санкции» на Россию «под давлением США», не совсем корректны.
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