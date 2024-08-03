НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Муми Нгамале: «Хочу выиграть трофей с «Динамо» – клуб как семья для меня. Очень хочу помочь команде взобраться как можно выше»

Нападающий продлил контракт с клубом до 2026 года с опцией еще на сезон. «Я очень комфортно чувствую себя здесь и хочу выиграть трофей с «Динамо», поэтому решил продлить контракт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх