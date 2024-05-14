На Камчатке проходит акция по сбору отработанной авторезины

В Камчатском крае проходит акция по сбору использованных автомобильных шин. С момента её запуска 6 мая в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе собрали около 21 тысячи шин общим весом около 216 тонн, сообщили в пресс-службе администрации региона.
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