На Камчатке проходит акция по сбору отработанной авторезины

В Камчатском крае проходит акция по сбору использованных автомобильных шин. С момента её запуска 6 мая в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе собрали около 21 тысячи шин общим весом около 216 тонн, сообщили в пресс-службе администрации региона.